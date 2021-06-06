Мо Фарах прокомментировал невыполнение олимпийского норматива в беге на 10 000 м

Четырёхкратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике британец Мо Фарах, не сумевший во время выступления в Кубке Европы в Бирмингеме (Великобритания) выполнить норматив для участия в Олимпийских играх в Токио в беге на дистанции 10 000 метров, прокомментировал свой результат.

«Я разочарован результатом. Последние 10 дней проходили не очень здорово, но независимо от того, чего я добился в карьере, важно, чтобы я выходил на старт и показал, на что способен. Что делает нас великими, так это способность бросить вызов самому себе. А затем доказать на деле, что с этим можно справиться», — BBC.



Фарах также сообщил, что он бежал с травмой левой лодыжки.



Фарах — бегун на средние и длинные дистанции, четырёхкратный олимпийский чемпион 2012 и 2016 годов (в беге на 5000 и на 10 000 метров, шестикратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы в беге на длинные дистанции, чемпион Европы по кроссу (2006). Командор ордена Британской империи (2013), рыцарь-бакалавр (2017).