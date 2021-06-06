Каноистки Андреева и Ромасенко завоевали золотые медали ЧЕ на дистанции 200 м

Россиянки Ирина Аднреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые награды на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м. Турнир проходит в Познани (Польша).

Вторыми стали представительницы Венгрии Киншо Такаш и Вираж Балла, тройку лучших замкнули украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова.

Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша

Женщины. Каноэ-двойки. 200 м

Ирина Аднреева и Олеся Ромасенко (Россия) — 43,824

Киншо Такаш и Вираж Балла (Венгрия) — отставание 1,177

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова (Украина) +1,380.



Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 6 июня.

Вчера, 5 июня, россиянин Кирилл Шамшурин завоевал бронзовую награду в соревнованиях каноэ-одиночек на дистанции 1000 м.