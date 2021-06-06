Женская сборная России завоевала золото чемпионата Европы в стрельбе из лука

Женская сборная России заняла первое место в командном турнире на чемпионате Европы по стрельбе из лука. Соревнования проходят в Анталье (Турция). В состав национальной команды вошли Елена Осипова, Светлана Гомбоева и Ксения Перова.

В финале россиянки превзошли представительниц Германии — 5:3. В матче за третье место национальная команда Дании оказалась сильнее сборной Украины — 5:4.

Мужская сборная России (Алдар Цыбикжапов, Галсан Базаржапов и Бэлигто Цынгуев) завоевала бронзовые награды, одолев испанцев — 5:4.

Чемпионат Европы по стрельбе из лука завершится сегодня, 6 июня.

Ранее сообщалось о победе российских каноисток Ирины Андреевой и Олеси Ромасенко на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м.