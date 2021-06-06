Каноисты Шамшурин и Первухин стали вторыми на чемпионате Европы на дистанции 1 000 м

Россияне Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали серебряные медали на чемпионате Европы по гребле в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 1 000 м. Турнир проходит в Познани (Польша).

Победу одержали представители Германии Себастьян Брендель и Тим Хеккер, третьеми стали румынские спортсмены Каталин Чирила и Виктор Михалачи.



Гребля на байдарках и каноэ. Чемпионат Европы. Познань, Польша

Мужчины. Каноэ-двойки. 100 м

Себастьян Брендель и Тим Хеккер (Германия) — 3.42,555

Кирилл Шамшурин и Илья Первухин (Россия) — 3.44,811

Каталин Чирила и Виктор Михалачи (Румыния) — 3.45,255.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ завершится 6 июня.



Напомним, сегодня, 6 июня, россиянки Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые награды в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 м.