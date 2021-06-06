Россияне завоевали золото чемпионата Европы в миксте в стрельбе из классического лука

Россияне Елена Осипова и Алдар Цыбикжапов стали первыми в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на чемпионате Европы. Турнир проходит в Анталье (Турция).



В решающем матче Осипова и Цыбикжапов оказались сильнее представителей Испании Элия Каналес / Пабло Ача — 6:0.



За бронзовые награды сражались спортсмены из Польши и Турции. Победу в итоге праздновали поляки — 6:0.



Напомним, сегодня, 6 июня, женская сборная России в составе Елены Осиповой, Светланы Гомбоевой и Ксении Перовой заняла первое место в командном турнире, а мужская команда в составе Алдара Цыбикжапова, Галсана Базаржапова и Бэлигто Цынгуева завоевала бронзовые медали.



Чемпионат Европы по стрельбе из лука завершится сегодня.

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