Россияне завоевали золото чемпионата Европы в миксте в стрельбе из классического лука
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Россияне Елена Осипова и Алдар Цыбикжапов стали первыми в смешанных командных соревнованиях в стрельбе из классического лука на чемпионате Европы. Турнир проходит в Анталье (Турция).
В решающем матче Осипова и Цыбикжапов оказались сильнее представителей Испании Элия Каналес / Пабло Ача — 6:0.
За бронзовые награды сражались спортсмены из Польши и Турции. Победу в итоге праздновали поляки — 6:0.
Напомним, сегодня, 6 июня, женская сборная России в составе Елены Осиповой, Светланы Гомбоевой и Ксении Перовой заняла первое место в командном турнире, а мужская команда в составе Алдара Цыбикжапова, Галсана Базаржапова и Бэлигто Цынгуева завоевала бронзовые медали.
Чемпионат Европы по стрельбе из лука завершится сегодня.
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