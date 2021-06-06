Елена Миронченко завоевала серебро ЧЕ в соревнованиях байдарок-одиночек

Чемпионка России Елена Миронченко завоевала серебряную медаль в соревнованиях байдарок-одиночек на дистанции 5000 метров на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в Познани (Польша).

Победу одержала венгерка Дора Бодоньи, преодолевшая дистанцию за 23 минуты и 9,331 секунды. Миронченко уступила ей 1,100 секунды. Бронзовым призёром стала немка Сабрина Прадлер (+6,007).

Ранее сегодня Ирина Андреева и Олеся Ромасенко завоевали золотые награды в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 200 метров, а Кирилл Шамшурин и Илья Первухин завоевали серебряные медали на каноэ-двойках на дистанции 1000 метров.



Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ в Познани завершится сегодня, 6 июня.