Российские волейболистки одержали четвёртую победу в Лиге наций, обыграв Доминикану

Российские волейболистки одержали четвёртую победу на предварительном этапе Лиги наций – 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В матче седьмого тура подопечные Серджо Бузато на тай-брейке одолели команду Доминиканской Республики со счётом 3:2 (25:18, 21:25, 25:20, 22:25, 15:8).

Самой результативной в составе сборной России стала Наталия Гончарова, набравшая 31 очко. 20 баллов принесла команде Арина Федоровцева, 19 очков на счету Ирины Воронковой. 4 результативных блока поставила Ирина Королёва.

Ранее россиянки обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии и Японии. Завтра, 7 июня, подопечные Бузато сыграют с командой Таиланда.

Волейбол. Лига наций. Женщины. Римини, Италия

Предварительный раунд. Седьмой тур

Доминиканская Республика – Россия – 2:3 (18:25, 25:21, 20:25, 25:22, 8:15).