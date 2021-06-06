Яго Абуладзе принёс России первое золото чемпионата мира по дзюдо за 10 лет

Россиянин Яго Абуладзе завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия).

В финальной схватке Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Бронзовыми призёрами стали испанец Франциско Гарригос и азербайджанец Карамат Гусейнов.

Абуладзе принёс России первую золотую медаль чемпионата мира за 10 лет. В последний раз титул чемпиона мира российским дзюдоистам удалось завоевать в 2011 году в Париже, где победителем стал Тагир Хайбуллаев (до 100 кг). При этом Абуладзе стал только шестым чемпионом мира из России. Ранее титулы завоевывали Николай Ожегин, Виталий Макаров, трижды Александр Михайлин, Иван Нифонтов и Хайбуллаев.