Яго Абуладзе принёс России первое золото чемпионата мира по дзюдо за 10 лет
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Россиянин Яго Абуладзе завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг на чемпионате мира по дзюдо, который проходит в Будапеште (Венгрия).
В финальной схватке Абуладзе победил представителя Казахстана Гусмана Кыргызбаева. Бронзовыми призёрами стали испанец Франциско Гарригос и азербайджанец Карамат Гусейнов.
Абуладзе принёс России первую золотую медаль чемпионата мира за 10 лет. В последний раз титул чемпиона мира российским дзюдоистам удалось завоевать в 2011 году в Париже, где победителем стал Тагир Хайбуллаев (до 100 кг). При этом Абуладзе стал только шестым чемпионом мира из России. Ранее титулы завоевывали Николай Ожегин, Виталий Макаров, трижды Александр Михайлин, Иван Нифонтов и Хайбуллаев.
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