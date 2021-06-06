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Олимпийская чемпионка Анна Чичерова завершит карьеру по окончании сезона

Олимпийская чемпионка Анна Чичерова завершит карьеру по окончании сезона
Елена Чистова
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Олимпийская чемпионка 2012 года в прыжках в высоту, 38-летняя Анна Чичерова заявила, что приняла решение завершить спортивную карьеру по окончании летнего сезона.

Чичерова вернулась в спорт летом 2018 года после двухлетней дисквалификации за нарушения антидопинговых правил.

«Этот сезон будет для меня последним, других вариантов, думаю, у меня уже нет. Хотя иногда на тренировках у меня что-то и получается. Но меня уже не хватает на много прыжков, так как накапливается нагрузка. Жалко, конечно, что так всё выходит.

Я нисколько не жалею, что вернулась в спорт в 2018 году. Хотя бы из-за хорошего зимнего сезона 2019 года, тогда была куча классных прыжков. Это бы моё состояние перенести на 2020 год, было бы здорово. А то возвращение было очень важно для меня самой, я ведь решала свои внутренние психологические вопросы. Возвращение на прежний уровень было весьма тяжёлой задачей, и когда я вставала на тот путь, то не понимала, смогу ли его пройти. Но тогда всё получилось», — приводит слова Чичеровой ТАСС.

Спортсменка добавила, что не будет подавать заявку на нейтральный статус, дающий право выступать на международных турнирах, а завершит сезон на чемпионате России в Чебоксарах, который пройдёт с 23 по 27 июня.

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