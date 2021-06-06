Максимов: российского мужского гандбола на мировой арене нет. После ОИ и женского не будет

Главный тренер 20-кратных чемпионов России «Чеховских медведей» Владимир Максимов высказал мнение, что гандбол в России умирает, и объяснил, почему.
«Сейчас телевидение чаще стало показывать гандбол, но мы всё равно приходим к тому, что наш вид спорта большой поддержки у руководства в регионах не видит. Даже в Краснодаре, откуда чемпионов Европы, мира и победителей Олимпиад столько, что хватит на многосерийный фильм, команды СКИФ и «Кубань» прозябают», — приводит слова Максимова ТАСС.
По окончании сезона «Чеховских медведей» покинул один из ведущих игроков Сергей Марк Косоротов, который перешёл в польскую «Вислу».
«Теперь придётся снова начинать всё сначала. Но не все регионы могут это сделать — начать с конца. Российского мужского гандбола сегодня на мировой арене нет. Остались только три хорошие детские школы — в Тольятти, в Краснодаре и в Волгограде. Если не будет детей, которые будут смотреть гандбол, играть в него и побеждать, то ничего не будет.
Это страшно. Я видел становление мужского и женского гандбола в стране, его подъём. Сейчас идёт упадок. Женский гандбол ещё сохраняет надежду, но после Олимпиады в Токио, видимо, и его не будет. У нас же осталось только два клуба — в Ростове-на-Дону и в Москве, где собрали всех лучших, и за рубежом тоже купили хороших игроков. Но завтра национальной команды уже не будет, потому что должны быть свои игроки», — сказал Максимов.
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