Яго Абуладзе — о победе на ЧМ: свой шаг к Олимпиаде я сделал, последнее слово за тренерами

Россиянин Яго Абуладзе прокомментировал победу на чемпионате мира по дзюдо. Золото Абуладзе стало первым для российских дзюдоистов на чемпионах мира за 10 лет.



«Очень рад победе, эмоции просто переполняют. Надеюсь, что в следующие дни наши ребята, а у нас очень сильная команда, вдохновившись моей победой, продолжат в том же духе.

Папа – мой тренер, всегда переживает за меня. После карантина я везде выступал без него, но на чемпионат мира он всё-таки попал. Его присутствие было для меня сильной мотивацией.

С соперником по финалу, казахом Гусманом Кыргызбаевым, я не раз встречался, выигрывал. К тому же мы боремся на совместных сборах, я его хорошо знаю. Отец сказал мне, что делать, сказал: если что-то пойдет не так, импровизируй.

Обошёл в рейтинге Роберта Мшвидобадзе и получил хорошие шансы попасть в олимпийскую сборную? Роберт — очень сильный дзюдоист, нереально сильный. Столько лет держится на высоком уровне. Хочу пожелать ему всего самого хорошего, искренне, от души. Я свой шаг к Олимпиаде сегодня сделал, последнее слово — за тренерами», — приводит слова Абуладзе «Советский спорт».