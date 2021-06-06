Женская сборная России выиграла первый тур чемпионата Европы по регби-7

Женская сборная России стала победителем первого тура чемпионата Европы по регби-7, который прошёл в Лиссабоне (Португалия) 5-6 июня.
Российские регбистки выиграли все девять матчей, пропустив за турнир всего две попытки. В финале россиянки разгромили испанок со счётом 24:5.
Мужская сборная России обыграла в четвертьфинале сборную Грузии — 12:5, но упустила возможность выйти в финал, уступив сборной Германии — 5:7. В матче за бронзовые медали Россия оказалась сильнее Португалии — 14:12. Победителями мужского турнира стали регбисты сборной Испании, которые в финале обыграли Германию — 19:17.
Второй тур чемпионата Европы по регби-7 пройдёт в Москве 25-27 июня.
Итоги второго игрового дня. Женщины
Россия — Португалия — 49:0
Россия — Бельгия — 38:0
Россия — Испания — 24:5.
Мужчины
Россия — Грузия — 12:5
Германия — Россия — 7:5
Россия — Португалия — 14:12.
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