Спорткомплекс «Лужники» станет сценой для иммерсивного аудиоспектакля

9 июня на территории спорткомплекса «Лужники» состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля «Место счастья», созданного совместно с творческой группой Мобильного художественного театра (МХТ) под руководством известного журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Посетители спорткомплекса пройдут по маршруту вместе с героями спектакля, жизнь и судьба которых так или иначе были связаны с «Лужниками». Это Владимир Высоцкий, Лев Яшин, Виктор Цой, Ив Монтан, Габриэль Гарсия Маркес, зрители, футбольные фанаты и спортивный комментатор. Персонажей озвучили Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Cтивен Окснер и другие актёры. Павел Занозин – в роли комментатора.
Прогулочный аудиоспектакль продолжительностью примерно 50 минут начинается на Фестивальной площади, захватывает Лужнецкую набережную, Аллею Славы, территорию вокруг Большой спортивной арены и возвращает зрителя на стартовую точку.
Организаторы просят гостей заранее зарядить мобильные телефоны и скачать приложение МХТ. Также для прослушивания понадобятся наушники.
- 7 июня 2021
-
19:05
-
13:01
-
10:42
- 6 июня 2021
-
22:52
-
22:29
-
22:05
-
21:33
-
21:04
-
20:34
-
20:00
-
19:41
-
19:27
-
18:45
-
18:11
-
17:48
-
17:33
-
17:01
-
15:35
-
15:08
-
14:03
-
12:39
-
11:34
-
10:31
-
09:52
-
00:50
-
00:00
- 5 июня 2021
-
23:17
-
22:19
-
22:01
-
21:19
-
20:54
-
19:52
-
19:40
-
19:26
-
19:03