Спорткомплекс «Лужники» станет сценой для иммерсивного аудиоспектакля

9 июня на территории спорткомплекса «Лужники» состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля «Место счастья», созданного совместно с творческой группой Мобильного художественного театра (МХТ) под руководством известного журналиста и писателя Михаила Зыгаря. Посетители спорткомплекса пройдут по маршруту вместе с героями спектакля, жизнь и судьба которых так или иначе были связаны с «Лужниками». Это Владимир Высоцкий, Лев Яшин, Виктор Цой, Ив Монтан, Габриэль Гарсия Маркес, зрители, футбольные фанаты и спортивный комментатор. Персонажей озвучили Аглая Тарасова, Александр Горчилин, Cтивен Окснер и другие актёры. Павел Занозин – в роли комментатора.

Прогулочный аудиоспектакль продолжительностью примерно 50 минут начинается на Фестивальной площади, захватывает Лужнецкую набережную, Аллею Славы, территорию вокруг Большой спортивной арены и возвращает зрителя на стартовую точку.

Организаторы просят гостей заранее зарядить мобильные телефоны и скачать приложение МХТ. Также для прослушивания понадобятся наушники.