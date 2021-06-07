РУСАДА получило от ВАДА план восстановления статуса соответствия

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов сообщил, что возглавляемая им организация получила от Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) план восстановления статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

РУСАДА лишилось соответствия кодексу ВАДА в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Полученный план необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

«Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА в течение двухлетнего периода для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением CAS и нормами международного стандарта по соответствию кодексу ВАДА подписавшихся сторон», — приводит слова Буханова ТАСС.

По словам Буханова, в центре внимания плана восстановления находится операционная независимость РУСАДА, которая заключается в запрете вмешательства в тестирование, образование, обработку результатов всех субъектов спортивных и антидопинговых правоотношений.

«Запрет на вмешательство является принципиальным, а право РУСАДА на невмешательство в его деятельность — абсолютным. Этому праву противостоит абсолютная обязанность совершенно всех ценить предоставленную возможность безукоризненно выполнить план восстановления до 16 декабря 2022 года.

В случае, если ситуация с операционной независимостью или выполнением иных пунктов плана восстановления будет становиться критической, ВАДА оставляет за собой право на применение ускоренной процедуры созыва и рассмотрения проблемной ситуации комитетом по соответствию согласно положениям ст. 8.5. международного стандарта по соответствию кодексу подписавшихся сторон.

План восстановления — это шанс показать свою ответственность, открытость и принципиальность в борьбе с прошлыми ошибками и будущими вызовами», — сказал Буханов.