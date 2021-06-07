Грищук сыграл вничью с Со в третьем туре Superbet Chess Classic

На супертурнире Superbet Chess Classic, первом этапе серии Grand Chess Tour, сыграны партии третьего тура. Результативной оказалась только одна из них. Румынский шахматист Константин Лупулеску белыми фигурами обыграл голландца Аниша Гири.

Остальные четыре партии завершились вничью. Россиянин Александр Грищук белыми фигурами разошёлся миром с американцем Уэсли Со. Также вничью сыграли армянин Левон Аронян и американец Фабиано Каруана, Богдан-Даньел Дяк из Румынии и Шахрияр Мамедьяров из Азербайджана, его соотечественник Теймур Раджабов и француз Максим Вашье-Лаграв.



Положение после 3-го тура



1-2. Фабиано Каруана, Богдан-Даньел Дяк — по 2.

3-8. Левон Аронян, Александр Грищук, Уэсли Со, Шахрияр Мамедьяров, Теймур Раджабов, Константин Лупулеску — по 1,5.

9-10. Аниш Гири, Максим Вашье-Лаграв — по 1.