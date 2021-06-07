Ещё 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от World Athletics

Антидопинговая панель World Athletics предоставила нейтральный статус ещё 35 российским легкоатлетам. Так как Всероссийская федерация легкой атлетики не имеет статуса полноправного члена World Athletics, для участия в международных стартах россиянам необходимо получить нейтральный статус.

Среди 35 спортсменов, получивших право выступать на международных соревнованиях, стайер Ринас Ахмадеев, Аделина Халикова и Мария Кочанова (прыжки в высоту), Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом) и другие.

На данный момент 62 российских спортсмена получили нейтральный статус на 2021 год, четыре заявки были отклонены. На Олимпийских играх и молодёжном чемпионате Европы могут участвовать только десять спортсменов из числа имеющих нейтральный статус.