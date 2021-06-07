Ещё 35 российских легкоатлетов получили нейтральный статус от World Athletics
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Антидопинговая панель World Athletics предоставила нейтральный статус ещё 35 российским легкоатлетам. Так как Всероссийская федерация легкой атлетики не имеет статуса полноправного члена World Athletics, для участия в международных стартах россиянам необходимо получить нейтральный статус.
Среди 35 спортсменов, получивших право выступать на международных соревнованиях, стайер Ринас Ахмадеев, Аделина Халикова и Мария Кочанова (прыжки в высоту), Илья Мудров и Ольга Муллина (прыжки с шестом) и другие.
На данный момент 62 российских спортсмена получили нейтральный статус на 2021 год, четыре заявки были отклонены. На Олимпийских играх и молодёжном чемпионате Европы могут участвовать только десять спортсменов из числа имеющих нейтральный статус.
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