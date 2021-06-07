Серджо Бузато: для экспериментов были первые два тура, теперь — подготовка к Олимпиаде

Главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато объяснил, почему его подопечные не слишком удачно стартовали в Лиге наций.
За первые две недели (туры по три игры) российские волейболистки одержали три победы и потерпели три поражения. На третьей неделе в активе россиянок уже две победы. Завтра, 8 июня, сборная России встречается с Турцией.
«Каждая сборная использует Лигу наций по-разному. Сербия с Италией выступают в Римини вторыми составами. У них всё чётко разделено – основные кандидаты на участие в Олимпиаде готовятся отдельно и на Лигу наций не приехали. Мы проиграли Бразилии, которая играет в традиционном стиле – в быстрый комбинационный волейбол. Бразильянки так привыкли играть не только в сборной, но и в клубах. Мы проиграли Японии, которая начала подготовку к Олимпиаде в марте. А Китай вообще в начале февраля – то есть на данный момент готовятся уже четыре месяца! На сегодня они объективно впереди нас по готовности.
Когда начались тренировки у сборной России? Только 5 мая! 3 апреля закончился клубный сезон, игрокам нужен был отдых, в начале мая мы собрались в Новогорске после длинного перерыва. В прошлом году мы собирались вместе на десятидневный сбор, играли только товарищеские матчи с клубами. До отъезда в Италию тренировались всего две недели, поэтому не могли сразу претендовать в Лиге наций на высокий результат. Для этого надо целенаправленно готовиться ко всем матчам, а они становились для нас как тренировки.
Продолжатся ли далее просмотры с экспериментами? Нет. Для экспериментов у нас были первые два тура, они позади. Теперь будем больше использовать основных игроков, наигрывать то, что собираемся подготовить к Олимпиаде. С запланированными перестановками, двойными заменами. Мы и так начали подготовку позже конкурентов – надо навёрстывать», — приводит слова Бузато «Советский спорт».
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