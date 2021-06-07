На шахматную Олимпиаду в Россию приедут 2700 человек из 185 стран мира

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провёл заседание организационного комитета по подготовке и проведению в 2022 году в России 44-й Всемирной шахматной Олимпиады и конгресса Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Изначально мероприятия планировалось провести в 2020 году, но из-за распространения коронавирусной инфекции было принято решение перенести их на 2022 год.

Проведение шахматной Олимпиады запланировано с 1 по 31 июля 2022 года. В Москве пройдёт турнир среди мужских и женских спортивных сборных команд, а в Ханты-Мансийске конгресс ФИДЕ и впервые в истории — турнир для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«Шахматы любят в нашей стране, и наши спортсмены традиционно лидируют в крупных международных турнирах. Мы ожидаем, что в следующем году участие в турнире и конгрессе примут около 2700 человек из 185 стран мира», — приводит слова Чернышенко «Российская газета».

Решением оргкомитета был утверждён план мероприятий, которые предполагают подготовку по различным направлениям — организационно-информационную работу, составление культурной программы для гостей и участников, организацию волонтеров, санитарно-эпидемиологическое обеспечение.