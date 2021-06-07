Якуб Шамилов: когда трёхкратный олимпийский чемпион вручает тебе награду, это на удачу

Российский дзюдоист Якуб Шамилов рассказал, какие чувства испытывал, получая бронзовую медаль чемпионата мира из рук трёхкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.

«Я не ожидал, честно говоря, что Карелин будет вручать нам медали, удивился. Это на удачу, когда трёхкратный олимпийский чемпион вручает тебе награду. Он сказал мне: «Чуть-чуть не получилось». Буду надеяться, что, как и он, поеду на Игры и там у меня всё получится.

Я очень доволен, что взял здесь медаль, я ни разу ещё не боролся на чемпионате мира, раньше в весе до 66 кг у меня была огромная конкуренция в лице Михаила Пуляева, Мусы Могушкова, Камала Ханмагомедова, эти гиганты не давали мне проходу. Но сейчас я приехал на чемпионат мира и взял бронзу, хотя, конечно, хотелось золота, и после этой медали, я надеюсь, мои шансы попасть на Олимпиаду стали намного выше. Хотя конкуренция такова, что мы все в рейтинге шли впритык, как минимум пять человек могут поехать на Олимпиаду», — приводит слова Шамилова ТАСС.