Гандболистка Екатерина Жукова: ничуть не жалею о российском гражданстве

Гандболистка Екатерина Жукова, выступающая за испанский «Эльче», призналась, что мечтает сыграть в чемпионате России. Спортсменка родилась в Испании, но у неё российское гражданство.

«Мы неоднократно пытались получить испанский паспорт. Но людям из России сделать это непросто. Были предложения выступить за молодёжную сборную Испании, но получить гражданство не удалось и при помощи федерации. Честно говоря, не жалею, что так и не поменяла гражданство. Рада и горжусь тем, что у меня российский паспорт.

Моя мечта — хотя бы сезон провести в России. Очень хочется попасть в этот гандбол. Ведь родители выступали и прожили здесь много лет. Они знакомы с людьми, которые сумеют помочь мне в случае возникновения проблем. Не говорю о попадании в «Ростов-Дон» или ЦСКА — мне всё равно, в каком клубе играть. Просто есть желание окунуться в российскую гандбольную среду", — цитирует Жукову «Гандбол. Быстрый центр».

Екатерина также рассказала, как часто бывает в России.

«Когда папа играл в Испании, в июле каждый год на три недели приезжали в Россию. Были в Москве, Ярославле, Казани. Последний раз — в 2016 году. После операции на связке не могла заниматься, поэтому тренер отпустил. В России нужно было решить некоторые бумажные вопросы, обновить паспорт. Впервые в жизни посетила страну зимой, в декабре. Хотела бы вновь приехать сюда в холодную пору, но из-за клубного сезона пока такой возможности не представилось. Ещё раз скажу: ничуть не жалею о российском гражданстве. Есть большое желание поиграть в России», — подчеркнула гандболистка.