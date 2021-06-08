Россиянки заняли второе место в женской эстафете на чемпионате мира по пятиборью
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Российские спортсменки Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова стали серебряными призёрами на чемпионате мира по современному пятиборью, который проходит в Каире (Египет).
Чемпионками турнира стали Ирина Просенцова и Ольга Силкина из Беларуси, набравшие на двоих 1395 очков. Россиянки отстали от победительниц на 12 баллов. Бронзовые медали соревнования завоевали венгерки Рита Эрдёш и Шарлота Шимон.
Напомним, что современное пятиборье включает в себя фехтование, плавание, конкур, бег и стрельбу.
Чемпионат мира по современному пятиборью завершится в понедельник, 14 июня. Изначально турнир должен был пройти в Беларуси, однако в связи с рядом форс-мажорных обстоятельств его было решено перенести в другую страну.
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