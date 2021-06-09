«Чемпионат» поднялся в топ-7 мировых спортивных медиа

В мае «Чемпионат» сделал ещё один шаг наверх и занял седьмое место в ежемесячной сводке самых популярных мировых спортивных СМИ в интернете по объёму трафика по данным израильской аналитической компании SimilarWeb. В российском сегменте спортивных СМИ «Чемпионат» стабильно держит первое место.

Директор по цифровой стратегии Rambler&Co, управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков: «За каждым таким подъёмом в мировом рейтинге стоит большая аналитическая, редакторская работа и шаги по развитию всего продукта нашей профессиональной команды. Я знаю, что седьмое место для «Чемпионата» — это точно не предел. Мы уже спокойно конкурируем на международном уровне и обходим таких гигантов, как NBC Sports и CBS Sports. Впереди — Евро-2020 и Олимпиада в Токио, и они помогут нам сделать новый шаг в глобальном лидерстве среди спортивных СМИ».