Во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу, упав с седьмого этажа

Украинская спортсменка Ирина Квас, чемпионка страны по пауэрлифтингу, погибла во Львове, выпав из окна седьмого этажа общежития. Об этом сообщает Zaxid.net.
Сообщается, что перед инцидентом 17-летняя спортсменка закрылась в комнате изнутри. Ирина училась на втором курсе Технико-экономического колледжа «Львовской политехники» по специальности «Правоведение».
Ирина Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В 2019 году она завоевала золото чемпионата страны. Девушка присела со штангой весом 125 кг, выполнила жим лёжа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами. В мае 2021 года сборная Львовской области, в составе которой была Квас, одержала ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.
- 9 июня 2021
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31
-
22:42
-
21:51
-
20:49
-
20:32
-
20:06
-
19:54
-
19:05
-
13:01
-
10:42
- 6 июня 2021
-
22:52
-
22:29
-
22:05
-
21:33
-
21:04
-
20:34
-
20:00
-
19:41
-
19:27
-
18:45
-
18:11
-
17:48
-
17:33
-
17:01
-
15:35
-
15:08