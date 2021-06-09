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Во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу, упав с седьмого этажа

Во Львове погибла 17-летняя чемпионка Украины по пауэрлифтингу, упав с седьмого этажа
Александр Насонов
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Украинская спортсменка Ирина Квас, чемпионка страны по пауэрлифтингу, погибла во Львове, выпав из окна седьмого этажа общежития. Об этом сообщает Zaxid.net.

Сообщается, что перед инцидентом 17-летняя спортсменка закрылась в комнате изнутри. Ирина училась на втором курсе Технико-экономического колледжа «Львовской политехники» по специальности «Правоведение».

Ирина Квас неоднократно занимала призовые места на чемпионатах Украины по пауэрлифтингу. В 2019 году она завоевала золото чемпионата страны. Девушка присела со штангой весом 125 кг, выполнила жим лёжа с 65-килограммовой штангой и становую тягу с 130 килограммами. В мае 2021 года сборная Львовской области, в составе которой была Квас, одержала ряд побед на чемпионате Украины по пауэрлифтингу.

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