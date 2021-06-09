Ян Непомнящий объявил, что не выступит на Кубке мира по шахматам в Сочи

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который ранее выиграл турнир претендентов, объявил, что не выступит на Кубке мира. Турнир, который изначально должен был пройти в Минске, пройдёт в Сочи с 10 июля по 6 августа.

По словам Непомнящего, пропуск Кубка мира обусловлен тем, что ему необходимо как следует подготовиться к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсеном, который пройдёт в Дубае (ОАЭ) с 24 ноября по 16 декабря.

«На Кубке мира в Сочи не выступлю, у меня не так много времени до матча. Кубок мира – очень-очень сложный турнир, очень энергозатратный. Если вылетаешь оттуда сразу, то непонятно, зачем приехал. А если играешь до конца, то это почти месяц напряжённой борьбы.

В данный момент у меня нет дополнительных задач по квалификации куда-либо, поэтому пропущу», — приводит слова Непомнящего «Р-Спорт».