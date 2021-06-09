Сборная России по волейболу проиграла Франции в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу потерпела третье поражение в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В седьмом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо уступили команде Франции со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 28:30, 19:25).

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также уступили сборным Японии и Польши. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт завтра, 10 июня, с командой Канады. Что касается сборной Франции, то она одержала уже шестую победу при одном поражении. По пять побед на счету Польши, Бразилии и Сербии.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия

Мужчины. Предварительный этап. Седьмой тур

Франция — Россия — 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19).