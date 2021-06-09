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Сборная России по волейболу проиграла Франции в Лиге наций

Сборная России по волейболу проиграла Франции в Лиге наций
Александр Насонов
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Мужская сборная России по волейболу потерпела третье поражение в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В седьмом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо уступили команде Франции со счётом 1:3 (25:22, 18:25, 28:30, 19:25).

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также уступили сборным Японии и Польши. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт завтра, 10 июня, с командой Канады. Что касается сборной Франции, то она одержала уже шестую победу при одном поражении. По пять побед на счету Польши, Бразилии и Сербии.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Седьмой тур

Франция — Россия — 3:1 (22:25, 25:18, 30:28, 25:19).

Лига наций (м). Предварительный этап
09 июня 2021, среда. 14:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 1
Россия
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