Яну Непомнящему вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Российским шахматистам Яну Непомнящему, Владиславу Артемьеву, Александре Горячкиной, Даниилу Дубову, Евгению Наеру, Владимиру Поткину, Александру Рязанцеву, тренеру сборной России по шахматам Александру Мотылёву, старшему тренеру сборной России по шахматам Сергею Рублёвскому, главному тренеру сборной России по шахматам Сергею Яновскому были вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает «Р-Спорт».

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов был награждён орденом Почёта. Орден Дружбы получили шахматистки Валентина Гунина и Екатерина Лагно.

Церемония награждения прошла в здании Министерства спорта России в Москве. Шахматистам и тренерам сборной России были вручены награды за успешное выступление на первой всемирной шахматной онлайн-олимпиаде FIDE в августе 2020 года. Сборная России по шахматам завоевала первое место. В финале онлайн-олимпиады россияне по сумме двух матчей оказались сильнее сборной Индии.