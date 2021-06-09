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Президент ФИДЕ: концерт Чайковского — это красиво, но это не гимн

Президент ФИДЕ: концерт Чайковского — это красиво, но это не гимн
Лидия Шейко
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Президент Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, как обстоит ситуация с гимном в честь российского участника матча за мировую шахматную корону Яна Непомнящего. С 24 ноября по 16 декабря в Дубае он сразится с норвежцем Магнусом Карлсеном.

«На площадке, контролируемой ФИДЕ, то есть непосредственно на месте проведения — это конкретный зал, — ни флага, ни гимна не может быть. Но на всемирной выставке, которая, скажем, окружает этот зал, и то, и другое, конечно, будет, потому что Россия является полноправным участником всемирной выставки.

Что касается того, играть ли какую-то другую музыку вместо гимна, мы определимся. Это мы ещё не обсуждали. Посмотрим, как это будет на токийской Олимпиаде. Изучим этот опыт и тогда определимся. Я недавно был на чемпионате мира по хоккею — там игрался отрывок из первого концерта Чайковского. Это красиво, но это не гимн. Подумаем вместе со всеми и определимся», — приводит слова Дворковича «Матч ТВ».

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