Россияне завоевали золото в мужской эстафете на чемпионате мира по пятиборью

Российские спортсмены Александр Лифанов и Максим Кузнецов победили в эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью.
Чемпионат мира проходит в Каире (Египет). Он завершится 14 июня. Первоначально мировое первенство должно было проходить в Беларуси, однако в конце января Международный союз современного пятиборья принял решение перенести турнир в другую страну.
Это первая победа России в эстафете на чемпионате мира с 2004 года. Второе место заняли спортсмены из Южной Кореи. Китайские атлеты завоевали бронзу.
Итоговое положение после соревнований по плаванию, фехтованию, верховой езде и лазер-рану.
1. Россия – 1491
2. Южная Корея – 1486
3. Китай – 1482.
Александр Лифанов — чемпион юношеских Олимпийских игр в личном зачёте в 2014 году, двукратный чемпион Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион Европы и мира в командном зачёте среди юниоров 2015 и 2016 годов.
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