Сербскую волейболистку дисквалифицировали за жест «узкие глаза»

Сербская волейболистка Санджа Джурджевич была дисквалифицирована на две игры, а Федерация волейбола Сербии оштрафована на $ 22 тыс. за расистский жест спортсменки в матче Женской волейбольной Лиги наций с командой Таиланда. Девушка «спародировала» азиатский разрез глаз.
«Оргкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (ФИВБ), который является независимым органом, компетентным налагать дисциплинарные санкции в рамках соревнований ФИВБ, установил, что госпожа Санджа Джурджевич, игрок женской сборной Сербии по волейболу, нарушила дисциплинарный регламент ФИВБ с помощью жеста, сделанного во время матча волейбольной Лиги наций (ВНЛ) 2021 года между Сербией и Таиландом», — говорится в пресс-релизе ФИВБ.
ФИВБ заявила, что наказание не может быть обжаловано.
Фото доступно в «твиттере» Philippine Volleyball.
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