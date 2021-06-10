Сербскую волейболистку дисквалифицировали за жест «узкие глаза»

Сербская волейболистка Санджа Джурджевич была дисквалифицирована на две игры, а Федерация волейбола Сербии оштрафована на $ 22 тыс. за расистский жест спортсменки в матче Женской волейбольной Лиги наций с командой Таиланда. Девушка «спародировала» азиатский разрез глаз.

«Оргкомитет дисциплинарной комиссии Международной федерации волейбола (ФИВБ), который является независимым органом, компетентным налагать дисциплинарные санкции в рамках соревнований ФИВБ, установил, что госпожа Санджа Джурджевич, игрок женской сборной Сербии по волейболу, нарушила дисциплинарный регламент ФИВБ с помощью жеста, сделанного во время матча волейбольной Лиги наций (ВНЛ) 2021 года между Сербией и Таиландом», — говорится в пресс-релизе ФИВБ.

ФИВБ заявила, что наказание не может быть обжаловано.

Фото доступно в «твиттере» Philippine Volleyball.