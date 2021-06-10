Чемпион мира Шубенков: у нас только футбол, хоккей и фигурное катание. Кому спорт нужен?

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков посетовал на низкую популярность спорта в России, если не считать футбол, хоккей и фигурное катание.

«Кому спорт нужен? Ну вот вспомнят про меня раз в четыре года на Олимпийских играх, порадуются за меня, скажут, что Шубенков молодец. Или не молодец. И всё. А так, по большому счёту, у нас есть футбол, хоккей и фигурное катание. А про остальной спорт можно говорить «спасибо, расходимся».

Спорт должны прививать с детства, говорить, что это неотъемлемая часть культуры человека. И не просто ходить в школе на физкультуру, от которой многие косят, прикрываясь больной спиной. Кстати, больная спина в первую очередь лечится умеренными и регулярными физическими нагрузками. Должно быть воспитание в соответствующем ключе. Причем массовое», — приводит слова Шубенкова Tolknews.