Женская сборная России сыграет с Германией в День гандбола

Женская сборная России станет гостем Дня гандбола, который Немецкий гандбольный союз проведёт 7 ноября 2021 года. В этот день россиянки проведут товарищеский матч в Дюссельдорфе с немками, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.



«В наше время особенно важно организовывать такие гандбольные встречи. „День гандбола“ – это событие, которое расширяется с каждым годом и становится общенациональным семейным праздником. 7 ноября мы будем запускать многочисленные кампании вместе с региональными ассоциациями и клубами, чтобы в этот раз широко отметить возрождение гандбола в нашей стране», – сказал генеральный секретарь Немецкого гандбольного союза Марк Шобер.

В этот же день мужская сборная Германии сыграет с Португалией, а молодёжная команда Германии встретится с Венгрией.