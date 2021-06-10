Женская сборная России сыграет с Германией в День гандбола

Женская сборная России станет гостем Дня гандбола, который Немецкий гандбольный союз проведёт 7 ноября 2021 года. В этот день россиянки проведут товарищеский матч в Дюссельдорфе с немками, сообщает официальный сайт Федерации гандбола России.
«В наше время особенно важно организовывать такие гандбольные встречи. „День гандбола“ – это событие, которое расширяется с каждым годом и становится общенациональным семейным праздником. 7 ноября мы будем запускать многочисленные кампании вместе с региональными ассоциациями и клубами, чтобы в этот раз широко отметить возрождение гандбола в нашей стране», – сказал генеральный секретарь Немецкого гандбольного союза Марк Шобер.
В этот же день мужская сборная Германии сыграет с Португалией, а молодёжная команда Германии встретится с Венгрией.
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