Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг
Поделиться
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, какой допинг теоретически может быть в шахматах. По его словам, ему наверняка предлагали бы соответствующие препараты, если бы таковые существовали.
«Если бы они были, то, наверное, предлагали бы. Я тут, честно, не знаю. Может быть, и есть таблетки, которые улучшают внимание, но не такие, как в фильме «Области тьмы». Такие бы никому не помешали.
Принят свой допинг-лист (в шахматах. — Прим. «Чемпионата»), и это по-своему правильно. С другой стороны, в шахматах другой допинг. Может быть, что-то улучшающее мозговое кровообращение, нейронные связи. Наверняка что-то такое можно придумать», — рассказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 10 июня 2021
-
16:00
-
15:21
-
14:37Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг Эксклюзив
-
12:10
-
11:22
-
10:17
-
09:53
-
00:52
-
00:36
- 9 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26
-
18:02
-
17:40
-
16:23
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31
-
22:42
-
21:51
-
20:49
-
20:32
-
20:06
-
19:54
-
19:05
Партнерский контент
Рекомендуем вам