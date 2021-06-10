Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий рассказал, какой допинг теоретически может быть в шахматах. По его словам, ему наверняка предлагали бы соответствующие препараты, если бы таковые существовали.

«Если бы они были, то, наверное, предлагали бы. Я тут, честно, не знаю. Может быть, и есть таблетки, которые улучшают внимание, но не такие, как в фильме «Области тьмы». Такие бы никому не помешали.

Принят свой допинг-лист (в шахматах. — Прим. «Чемпионата»), и это по-своему правильно. С другой стороны, в шахматах другой допинг. Может быть, что-то улучшающее мозговое кровообращение, нейронные связи. Наверняка что-то такое можно придумать», — рассказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.