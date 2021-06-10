Россия победила Канаду в волейбольной Лиге наций
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Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).
В восьмом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо победили команду Канады со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23).
Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также уступили сборным Японии, Польши и Франции. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт завтра, 11 июня, с командой Словении.
Лидируют в таблице сборные Польши, Бразилии и Франции. У них по шесть побед и по одному поражению.
Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Восьмой тур
Россия — Канада — 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23).
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