Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россия победила Канаду в волейбольной Лиге наций

Россия победила Канаду в волейбольной Лиге наций
Александр Насонов
Комментарии

Мужская сборная России по волейболу одержала пятую победу в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В восьмом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо победили команду Канады со счётом 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23).

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США и Австралии, а также уступили сборным Японии, Польши и Франции. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт завтра, 11 июня, с командой Словении.

Лидируют в таблице сборные Польши, Бразилии и Франции. У них по шесть побед и по одному поражению.

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Восьмой тур

Россия — Канада — 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:23).

Лига наций (м). Предварительный этап
10 июня 2021, четверг. 13:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 1
Канада
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021