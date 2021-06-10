Гроссмейстер Непомнящий рассказал, как начал болеть за «Спартак», и назвал любимых игроков

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который занимает четвёртое место в рейтинге ФИДЕ, уступая лишь Магнусу Карлсену (Норвегия), Фабиано Каруане (США) и Дин Лижэню (Китай), рассказал, как стал болеть за футбольный клуб «Спартак» (Москва).
«Лет в пять стал смотреть телевизор. У нас (в Брянске. — Прим. «Чемпионата») работало лишь три канала. Хорошо показывал только Первый. Тогда именно там показывали Лигу чемпионов, а уже потом стали на НТВ.
В 90-е у нас плюс-минус одна команда нормально играла. Застал, как в группе выиграли все шесть матчей. Наши побеждают – на таких детских эмоциях и начал болеть. Потом на какое-то время остыл к футболу.
Любимый футболист? Из прошлого – Тихонов с большим запасом. Рационально это тяжело объяснить, но казалось, что он очень хороший и важный. Долго играл, а когда ушёл в «Крылья», то это было словно расставание с близким другом. Из нынешних – Зобнин, потому что самый стабильный и универсальный», — рассказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
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