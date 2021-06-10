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Анжелика Сидорова одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции

Анжелика Сидорова одержала победу на этапе Бриллиантовой лиги во Флоренции
Яна Метлёва
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Чемпионка мира в прыжках с шестом, 29-летняя Анжелика Сидорова стала победительницей третьего этапа Бриллиантовой лиги, который проходит во Флоренции (Италия).

Россиянка прыгнула на 4,76 метра, что стало лучшим показателем турнира. Второе место заняла белоруска Ирина Жук, её результат – 4,71 метра. Третьей стала представительница Греции Екатерини Стефаниди (4,66 метра), которая по попыткам опередила ещё трех спортсменок.

Отметим, что из-за чемпионата Европы по футболу традиционный итальянский этап Бриллиантовой лиги в Риме был вынужденно перенесён во Флоренцию.

Ранее Сидорова неудачно выступила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Дохе (Катар). Россиянка завершила соревнования с результатом 4,64 метра, заняв седьмое место.

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