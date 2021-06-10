Илья Иванюк стал победителем этапа Бриллиантовой лиги во Флоренции

28-летний россиянин Илья Иванюк одержал победу в соревнованиях по прыжкам в высоту на третьем этапе Бриллиантовой лиги, который проходит во Флоренции (Италия).

Иванюк стал первым с результатом 2,33 метра. На втором месте остановился австралиец Брэндон Старк, третьем – итальянский атлет Джанмарко Тамбери. Отметим, что тройка призёров продемонстрировала идентичные результаты, однако россиянин взял установленную высоту с первой попытки, а Старк и Тамбери во второй и третьей соответственно.

Ранее Иванюк стал триумфатором второго этапа Бриллиантовой лиги, который прошёл в Дохе (Катар), также взяв высоту 2,33 метра.

Отметим, что из-за чемпионата Европы по футболу традиционной итальянский этап Бриллиантовой лиги в Риме был вынужденно перенесён во Флоренцию.