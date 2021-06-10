МОК предложил провести Олимпийские игры 2032 года в австралийском Брисбене

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) выступил с предложением провести летние Олимпийские игры 2032 года в Брисбене (Австралия). Об этом сообщила пресс-служба комитета.
Решение о рассмотрении Брисбена как основного претендента на проведение Олимпийских игр было принято по рекомендациям комиссии по выбору места их проведения. Однако окончательное решение будет принято на рабочей сессии МОК в Токио (Япония).
В пресс-релизе МОК отмечается, что Брисбен представил сильный план с использованием 84% уже существующих и временных спортивных объектов. Остальные площадки будут сданы заблаговременно и независимо от места проведения Игр, чтобы удовлетворить потребности быстрорастущего населения. Как отмечает МОК, заявка Брисбена имеет сильную поддержку со стороны местного правительства и населения, она соответствует всем критериям для начала целевого диалога по проведению Олимпиады 2032 года.
- 10 июня 2021
-
23:33
-
23:13
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
17:21
-
16:00
-
15:21
-
14:54
-
14:37Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг Эксклюзив
-
12:10
-
11:22
-
10:17
-
09:53
-
00:52
-
00:36
- 9 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26
-
18:02
-
17:40
-
16:23
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
-
15:36
-
13:38
-
13:38
- 7 июня 2021
-
23:31