Омар Маклеод: не знаю, что случилось с Шубенковым. Надеюсь, он в порядке

Олимпийский чемпион в беге на 110 м с барьерами ямаец Омар Маклеод прокомментировал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» во Флоренции с лучшим результатом сезона в мире — 13,01 секунды.

«Это было очень круто. Наконец получилось собрать вместе все технические аспекты в единое исполнение, я чисто прошёл барьеры, всё было отлично.



Я разменяю 13 тогда, когда это будет нужно, сейчас я готов так, как должен быть готов сейчас. Для меня каждый старт очень важен и каждая победа — значительна. Когда ты выигрываешь, то это не только для себя, но и для твоей страны. Олимпиада — крупнейший старт, на котором спортсмены представляют свои страны, и я поеду туда, в Токио, чтобы показать свой уровень», — цитирует Маклеода сайт «Матч ТВ».

Омар также оценил ситуацию с россиянином Сергеем Шубенковым, который ещё не стартовал на международных соревнованиях в этом сезоне.



«Я не знаю, что случилось с Шубенковым, но надеюсь, он в порядке», — сказал Маклеод.