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Шубенков: электроника не работала — дождь. Нужен ли этап отбора на ОИ руководству сборной?

Шубенков: электроника не работала — дождь. Нужен ли этап отбора на ОИ руководству сборной?
Александр Насонов
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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал победу на командном чемпионате России в Брянске. По словам спортсмена, результаты выступлений спортсменов нельзя оценить адекватно ввиду отказа электроники.

«А 13,0 — это быстро вообще или нет? А вот не знаю… Не знаю даже, пробежал ли я быстрей, чем в Сочи в конце мая, и потому уезжаю из Брянска со странным чувством раздражения. Электроника просто решила перестать работать из-за дождя, и вот уже все результаты бегунов первого дня перестают иметь смысл в плане отбора на ОИ.

А нужен ли этот этап олимпийского отбора руководству сборной? Тоже не знаю, ведь первых лиц не было на этих соревнованиях», — написал Шубенков в своём «инстаграме».

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