Шубенков: электроника не работала — дождь. Нужен ли этап отбора на ОИ руководству сборной?
Поделиться
Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал победу на командном чемпионате России в Брянске. По словам спортсмена, результаты выступлений спортсменов нельзя оценить адекватно ввиду отказа электроники.
«А 13,0 — это быстро вообще или нет? А вот не знаю… Не знаю даже, пробежал ли я быстрей, чем в Сочи в конце мая, и потому уезжаю из Брянска со странным чувством раздражения. Электроника просто решила перестать работать из-за дождя, и вот уже все результаты бегунов первого дня перестают иметь смысл в плане отбора на ОИ.
А нужен ли этот этап олимпийского отбора руководству сборной? Тоже не знаю, ведь первых лиц не было на этих соревнованиях», — написал Шубенков в своём «инстаграме».
Комментарии
Рекомендуем вам
- 11 июня 2021
-
14:18
-
14:13
-
12:06
-
10:57
- 10 июня 2021
-
23:33
-
23:13
-
22:16
-
21:51
-
21:14
-
17:21
-
16:00
-
15:21
-
14:54
-
14:37Ян Непомнящий: в шахматах другой допинг Эксклюзив
-
12:10
-
11:22
-
10:17
-
09:53
-
00:52
-
00:36
- 9 июня 2021
-
23:57
-
23:35
-
21:28
-
21:11
-
20:44
-
20:26
-
18:02
-
17:40
-
16:23
-
15:48
-
15:24
-
10:33
-
10:23
- 8 июня 2021
-
23:27
-
20:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам