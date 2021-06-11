Шубенков: электроника не работала — дождь. Нужен ли этап отбора на ОИ руководству сборной?

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал победу на командном чемпионате России в Брянске. По словам спортсмена, результаты выступлений спортсменов нельзя оценить адекватно ввиду отказа электроники.

«А 13,0 — это быстро вообще или нет? А вот не знаю… Не знаю даже, пробежал ли я быстрей, чем в Сочи в конце мая, и потому уезжаю из Брянска со странным чувством раздражения. Электроника просто решила перестать работать из-за дождя, и вот уже все результаты бегунов первого дня перестают иметь смысл в плане отбора на ОИ.

А нужен ли этот этап олимпийского отбора руководству сборной? Тоже не знаю, ведь первых лиц не было на этих соревнованиях», — написал Шубенков в своём «инстаграме».