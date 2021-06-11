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Сборная России по волейболу в пяти сетах проиграла Словении в Лиге наций

Сборная России по волейболу в пяти сетах проиграла Словении в Лиге наций
Александр Насонов
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Мужская сборная России по волейболу потерпела четвёртое поражение в Лиге наций — 2021. Соревнования проходят в Римини (Италия).

В девятом туре соревнований подопечные Туомаса Саммелвуо проиграли команде Словении со счётом 2:3 (25:19, 23:25, 25:22, 20:25, 8:15).

Ранее российские волейболисты обыграли команды Нидерландов, Ирана, США, Австралии и Канады, а также уступили сборным Японии, Польши и Франции. Следующий матч Лиги наций мужская сборная России проведёт 15 июня с командой Сербии. Словения одержала седьмую победу при двух поражениях. Лидируют Польша и Бразилия (обе — 7-1).

Волейбол. Лига наций. Мужчины. Римини, Италия
Мужчины. Предварительный этап. Девятый тур

Словения — Россия — 3:2 (19:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:8).

Лига наций (м). Предварительный этап
11 июня 2021, пятница. 13:00 МСК
Словения
Окончен
3 : 2
Россия
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