Дина Аверина выиграла квалификацию на ЧЕ по художественной гимнастике

На чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария), завершилась квалификация. Лучший результат показала россиянка Дина Аверина, набравшая 84,9 балла. В зачёт шли три лучшие оценки из полученных за четыре упражнения. Второй результат (82) показала израильтянка Линой Ашрам. Третья сумма у белоруски Анастасии Салос – 81,7.
Россиянка Арина Аверина также квалифицировалась в финал индивидуального многоборья, но с пятым результатом (78,575). Отметим, что Арина не выступала с обручем, поэтому в её сумме учитывалась оценка за упражнение с булавами, которая у всех соперниц была отброшена как худшая из четырёх.
Также определились финальные восьмёрки в отдельных упражнениях. В каждом из четырёх видов выступят по две российских гимнастки. Дина Аверина отобралась во все финалы и только в упражнении с мячом не сумела показать лучший результат, став третьей. Первое место в этом виде программы в квалификации заняла Арина Аверина, которая также выступит в финалах упражнений с булавами и лентой. В упражнении с обручем второй участницей от России будет Лала Крамаренко.
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