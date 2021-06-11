Александр Лифанов квалифицировался в финал ЧМ по современному пятиборью

Александр Лифанов стал единственным российским пятиборцем, который продолжит борьбу за медали в личном первенстве на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире (Египет). Лифанов, набрав 1110 очков, занял третье место в группе С. Выиграл квалификацию украинец Павел Зведенюк, в активе которого 1111 очков.
В одной подгруппе с Лифановым выступал Андрей Зуев. Он набрал 1066 очков и занял 17-е место. Ещё двое россиян, Илья Шугаров и Максим Кузнецов, выступили в группе А. Шугаров после фехтования и плавания возглавлял турнирную таблицу в своей группе. На старт бега со стрельбой он вышел с 11-секундным преимуществом перед ближайшим конкурентом. Но даже этого Илье не хватило для того, чтобы выйти в финал. Он финишировал только 19-м, Кузнецов закончил дистанцию 15-м.
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