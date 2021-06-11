Капитан сборной России по волейболу: мы не смогли справиться с лидером Словении

Капитан сборной России по волейболу Игорь Кобзарь прокомментировал поражение от команды Словении в предварительном раунде Лиги наций.



«Мне кажется, мы играли лучше, чем в матче с Канадой, более уверенно, но проиграли. Обе команды продемонстрировали качественную игру, но Словения оказалась сильнее. Себя проявил их лидер Клемен Чебуль, он сыграл очень хорошо. Мы не смогли с ним справиться», — приводит слова Кобзаря пресс-служба оргкомитета ЧМ-2022.



Напомним, сборная России с 17 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице. Словения располагается на 3-й строчке, имея 19 очков в активе.

До этого сборная России проиграла Франции (3:1) и обыграла Канаду (3:1).

15 июня россияне сыграют с Сербией.