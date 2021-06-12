Скончалась Паола Пиньи — призёр Олимпийских игр в Мюнхене в беге на 1500 метров

Вчера, 11-го июня, на 76-м году жизни скончалась итальянская бегунья Паола Пиньи. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Пиньи — бронзовый призёр Олимпийских игр в Мюнхене (Германия) 1972 года в беге на 1500 метров, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы 1969 года, призёр московской Универсиады 1973 года, также она дважды выигрывала золото чемпионатов мира в беге по пересечённой местности.

«Она была предшественницей наших чемпионов на средние дистанции. Бронзовая медаль на ОИ в Мюнхене оказала огромное влияние на итальянский спорт. Она стоила золота, потому что в то время женский спорт не был так развит», — приводит слова президента итальянской федерации лёгкой атлетики Стефано Мей пресс-служба World Athletics.

Уроженка Милана принимала участие и в лыжных кроссовых гонках. Пиньи дважды брала золотые медали чемпионатов мира в этом виде (в 1973 и 1974 годах). Титулованная итальянская спортсменка является обладательницей шести мировых рекордов.