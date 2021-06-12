Тарасевич и Довгалюк отобрались в сборную России по плаванию на Олимпиаду-2020

Российские пловцы Григорий Тарасевич и Михаил Довгалюк включены в состав сборной России на Олимпиаду в Токио, сообщила Всероссийская федерация плавания.

Тарасевич выполнил временный норматив для участия в Олимпиаде на дистанции 200 метров в плавании на спине и займёт вакантное место в сборной в этой дисциплине. Довгалюк вошёл в состав команды для участия в эстафете.

«Вчера было официально подтверждено моё участие в Олимпийских играх в Токио. Спасибо всем, кто болел за меня и поддерживал в трудные минуты, которых в последние несколько лет было немало. Я очень рад возможности быть частью такой дружной и весёлой команды, как наша сборная по плаванию. Эта возможность появилась у меня благодаря многим людям: моим родителям и родственникам, друзьям, тренерам, массажистам и даже соперникам», — написал в своём «инстаграме» Тарасевич.

Григорий Тарасевич и Михаил Довгалюк являются призёрами чемпионата мира 2019 года.