Женская сборная России по волейболу уверенно переиграла Южную Корею в Лиге наций
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Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу в Лиге наций — 2021. Турнир проходит в Римини (Италия).
В матче десятого тура россиянки одолели команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).
Ранее подопечные Серджо Бузато обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики и Таиланда, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции. После этой победы национальная команда России расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Завтра девушки сыграют против Канады в 17:30 мск.
Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 команд. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира пройдёт 25 июня.
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