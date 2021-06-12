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Женская сборная России по волейболу уверенно переиграла Южную Корею в Лиге наций

Женская сборная России по волейболу уверенно переиграла Южную Корею в Лиге наций
Георгий Сосно
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Женская сборная России по волейболу одержала шестую победу в Лиге наций — 2021. Турнир проходит в Римини (Италия).

В матче десятого тура россиянки одолели команду Южной Кореи со счётом 3:0 (25:23, 25:17, 25:17).

Ранее подопечные Серджо Бузато обыграли команды Германии, Бельгии, Италии, Доминиканской Республики и Таиланда, а также уступили сборным Нидерландов, Бразилии, Японии и Турции. После этой победы национальная команда России расположилась на шестой строчке в турнирной таблице. Завтра девушки сыграют против Канады в 17:30 мск.

Всего в Лиге наций — 2021 принимают участие 16 команд. В стадию плей-офф по итогам предварительного этапа выходят только четыре команды. Финальный матч турнира пройдёт 25 июня.

Лига наций (ж). Предварительный этап
12 июня 2021, суббота. 11:00 МСК
Россия
Окончен
3 : 0
Южная Корея
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