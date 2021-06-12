Лохте — о желании выступить на ОИ: у меня больше нет мишени на спине, теперь я охотник

Шестикратный олимпийский чемпион американский пловец Райан Лохте вновь заявил о своём желании выступить на Олимпиаде в Токио (Япония). Ранее 36-летний американец говорил о своём намерении в 2019 году, до начала пандемии коронавируса.

«Моя жизнь полностью изменилась. Я стал лучше, теперь я семейный человек, отец и муж. Быть папой — самая забавная вещь в мире.

У меня больше нет мишени на спине, теперь я охотник. Сейчас больше всего на свете я хочу попасть в команду США и выступить на Олимпийских играх в Токио. Это доказало бы, что многие ошибаются по поводу меня. Многие скажут: «Да ладно тебе, старина, ты сможешь это сделать!». Если бы они только знали, как это тяжело, но их уверенность делает меня моложе», — приводит слова Лохте The Sentinel-Record.

Напомним, 24 мая 2018 года Лохте разместил в соцсетях фото, на котором ему делают внутривенную инъекцию. По антидопинговому кодексу это запрещено при отсутствии терапевтического исключения, которого спортсмен не получал. В результате Лохте был дисквалифицирован на 14 месяцев. Срок его отстранения закончился 24 июля 2019 года. Позднее стало известно, что спортсмен борется с алкогольной зависимостью.