Арина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в многоборье, Дина стала третьей

22-летняя россиянка Арина Аверина завоевала золотую медаль в многоборье на чемпионате Европы, который проходит в Варне (Болгария) и продлится до 13 июня.

Аверина в сумме за четыре упражнения набрала 109,100 балла. Второе место — у представительницы Болгарии Боряны Калейн (107,625). Третьей стала сестра Арины, россиянка Дина Аверина (107,325).

Для Арины Авериной это восьмое золото чемпионата Европы. Также она является трёхкратной чемпионкой России, четырёхкратной чемпионкой мира.

Отметим, что финалы в отдельных видах на чемпионате Европы пройдут 13 июня. На турнире будут разыграны последние путёвки на Олимпиаду в Токио (Япония), однако российские гимнастки этот отбор уже прошли.