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Кинг: в период пандемии американцев регулярно проверяли на допинг. Остальных — не уверена

Кинг: в период пандемии американцев регулярно проверяли на допинг. Остальных — не уверена
Яна Метлёва
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Двукратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира американская пловчиха Лилли Кинг поделилась опасениями, связанными с будущим увеличением количества допинг-случаев из-за периода пандемии в мире.

«Из-за коронавирусных ограничений антидопинговым агентам было сложнее выполнять свою работу. Я правда думаю, что некоторые страны, которым сейчас заслуженно не доверяют, наверняка воспользовались пандемией и отсутствием регулярных допинг-тестов. Лично меня за последний год тестировали более 20 раз, это может свидетельствовать о том, что за американцами следили строго. Но, увы, американцы могут контролировать лишь себя самих. За остальной мир – я не сильно уверена. Обнаружат ли случаи допинга на Олимпиаде-2021 в Токио? К моему сожаления, да, как и всегда, они будут», — приводит слова Кинг Swimming World.

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