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Сборная России выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в многоборье групп

Сборная России выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в многоборье групп
Елена Чистова
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Сборная России первенствовала в многоборье среди групп на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария). Золотые медали завоевали Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева. Призёрами соревнований стали гимнастки из Италии и Израиля.

В командном зачёте россиянки также уверенно первенствовали. Серебро – у белорусских «художниц», бронза – у израильтянок.

В командном первенстве учитываются результаты группового и индивидуального турниров. Ранее Арина Аверина стала чемпионкой Европы в многоборье. Дина Аверина завоевала бронзовую медаль. В финал упражнения с обручем также отобралась Лала Крамаренко.

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