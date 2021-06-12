Сборная России выиграла ЧЕ по художественной гимнастике в многоборье групп

Сборная России первенствовала в многоборье среди групп на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в Варне (Болгария). Золотые медали завоевали Анастасия Близнюк, Ольга Карасёва, Анастасия Максимова, Карина Метелькова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева. Призёрами соревнований стали гимнастки из Италии и Израиля.

В командном зачёте россиянки также уверенно первенствовали. Серебро – у белорусских «художниц», бронза – у израильтянок.

В командном первенстве учитываются результаты группового и индивидуального турниров. Ранее Арина Аверина стала чемпионкой Европы в многоборье. Дина Аверина завоевала бронзовую медаль. В финал упражнения с обручем также отобралась Лала Крамаренко.